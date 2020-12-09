В Кабмине Украины назвали сроки подачи второй части заявки на получение бесплатной вакцины от коронавируса

Украина готовит вторую часть заявки на получение вакцины от коронавирусной инфекции в рамках глобальной инициативы COVAX и намерена подать ее 14 декабря. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.
Первую часть заявки Минздрав подал на прошлой неделе. Всего в рамках инициативы Украина бесплатно получит 8 млн доз вакцины, рассчитанных на иммунизацию 4 млн человек, рассказывали в министерстве.
Ожидается, что первые 5% доз препарата по COVAX поступят в начале 2021 года.
Минздрав определил 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о почти 21 млн граждан: в первую очередь прививки получат медики, учителя, правоохранители и пожилые люди.
По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке прививок с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. По его словам, в рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 9 декабря коронавирус в Украине подтвержден у более чем 845 тыс. человек, 451,1 тыс. пациентов выздоровели, 14,2 тыс. умерли.