В Кабмине Украины назвали сроки подачи второй части заявки на получение бесплатной вакцины от коронавируса

Первую часть заявки на получение вакцины от коронавирусной инфекции в рамках глобальной инициативы COVAX Министерство здравоохранения подало на прошлой неделе, вторую планирует отправить 14 декабря, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина готовит вторую часть заявки на получение вакцины от коронавирусной инфекции в рамках глобальной инициативы COVAX и намерена подать ее 14 декабря. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Telegram.

Первую часть заявки Минздрав подал на прошлой неделе. Всего в рамках инициативы Украина бесплатно получит 8 млн доз вакцины, рассчитанных на иммунизацию 4 млн человек, рассказывали в министерстве.

Ожидается, что первые 5% доз препарата по COVAX поступят в начале 2021 года.

Минздрав определил 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о почти 21 млн граждан: в первую очередь прививки получат медики, учителя, правоохранители и пожилые люди.