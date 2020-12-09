ГОРДОН
 
 
МИР

В США во время испытаний вакцины от Pfizer умерло шесть человек

В отчете управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США сообщили, что умерло четыре человека, которым вводили плацебо, и два, которым вводили вакцину от Pfizer.

В тестировании вакцины Pfizer принимало участие более 43,4 тыс. человек
В тестировании вакцины Pfizer принимало участие более 43,4 тыс. человек
Фото: EPA

В США во время испытания вакцины, которую разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, умерло шесть человек, это 0,01% из всех участников исследования. Об этом сообщается в отчете управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, который опубликован 8 декабря (.pdf).

По информации управления, за отчетный период было шесть смертей. Два летальных случая произошли в группе, которой ввели вакцину, еще четыре – в группе, которой ввели плацебо, говорится в документе.

Всего в тестировании вакцины принимало участие более 43,4 тыс. человек В отчете наведены данные исследований, которые проводили с 29 апреля по 14 ноября 2020 года.

Первая жертва из группы вакцинированных страдала от атеросклероза и ожирения. Доброволец умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго умершего участника из этой группы остановилось сердце через 60 дней после введения второй дозы, а через три дня он умер, отметили в отчете.

По данным исследования, из тех, кому вводили плацебо, два человека умерли от инсульта и инфаркта. Причины смерти еще двух человек из этой группы выясняют.

Трое из шести умерших были старше 55 лет, говорится в отчете.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer "очень многообещающей"

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19. 

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз.

Теги: США, смерть, документы, медики, борьба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов". Певица Карпа заразилась коронавирусом
"Ничего не беспокоит, просто не чувствую запахов". Певица Карпа заразилась коронавирусом
Остапчук проехался по снегу на роликах. Видео
Остапчук проехался по снегу на роликах. Видео
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
"Тебе нужно дать свободу". 37-летняя Седокова показала 16-летнюю дочь
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото
Билык показала, как отпраздновала пятилетие сына в семейном кругу. Фото