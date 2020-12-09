В США во время испытаний вакцины от Pfizer умерло шесть человек

В отчете управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США сообщили, что умерло четыре человека, которым вводили плацебо, и два, которым вводили вакцину от Pfizer.

В США во время испытания вакцины, которую разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, умерло шесть человек, это 0,01% из всех участников исследования. Об этом сообщается в отчете управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США, который опубликован 8 декабря (.pdf).

По информации управления, за отчетный период было шесть смертей. Два летальных случая произошли в группе, которой ввели вакцину, еще четыре – в группе, которой ввели плацебо, говорится в документе.

Всего в тестировании вакцины принимало участие более 43,4 тыс. человек В отчете наведены данные исследований, которые проводили с 29 апреля по 14 ноября 2020 года.

Первая жертва из группы вакцинированных страдала от атеросклероза и ожирения. Доброволец умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго умершего участника из этой группы остановилось сердце через 60 дней после введения второй дозы, а через три дня он умер, отметили в отчете.

По данным исследования, из тех, кому вводили плацебо, два человека умерли от инсульта и инфаркта. Причины смерти еще двух человек из этой группы выясняют.

Трое из шести умерших были старше 55 лет, говорится в отчете.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус называл вакцину Pfizer "очень многообещающей".

Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины BNT162b2 от COVID-19.

Компании Pfizer и BioNTech рассчитывают произвести до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд к концу 2021 года. Pfizer уже успела продать около 82% доз.