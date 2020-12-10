Весь мир выстроился в очереди за шприцами для вакцинации от COVID-19. А в Украине об этом никто еще даже не начинал думать

Про вакцины.

У меня нет инсайдов про сами вакцины, но я очень хорошо знаю одну маленькую деталь, без которой, даже имея в руках саму вакцину, осуществить всеобщую вакцинацию населения будет попросту невозможно.

Деталь, которая вот уже месяц является приоритетом и головной болью большинства правительств со всего мира наравне с контрактами на сами вакцины.

Это сущая мелочь. Пустяк. Но за этим пустяком по всему миру на заводах выстроились очереди на подписание контрактов – очереди похлеще, чем были на маски, перчатки, ИВЛ или концентраторы.

Покупателями выступают целые государства, счет идет на сотни миллионов штук, а производственные линии бронируют на год вперед.

Имя этого пустяка – шприц. Да-да, обыкновенный шприц. Потому что если государство хочет массово вакцинировать население, это по два укола на каждого. А в комплекте с вакциной шприц не идет.

Выходит, одномоментно в мире спрос на конкретные модели шприцов вырос на миллиарды штук. Надо ли еще раз повторять: в производстве шприцов мир точно так же, как и в производстве всего остального коронавирусного ассортимента, был не готов к такому одномоментному залповому спросу.

Соответственно, как и со всем остальным, шприцы будут в первую очередь у тех, кто заранее занял очередь и успел их купить.

В данный момент по миру все заводы по производству шприцов массово перестраивают свои линии, доставляют новое оборудование, делают дополнительные пресс-формы.

Как думаете, кто-то сейчас в украинской власти об этом вообще думает? Кто-то сейчас законтрактовал на год вперед украинских производителей шприцов? Кто-то сейчас стал в очередь из других стран за десятками миллионов шприцов для Украины?

Я ответственно заявляю: в Украине об этом никто еще даже не начинал думать. Это ж, сука, неясно, что для вакцинации 40 млн жителей Украины по два раза надо будет откуда-то взять под 100 млн шприцов.

Володя! Если ты и твоя творческая команда "Велюра"/"Квартала" не изобрела вдруг способ, как колоть вакцину пальцем, еще не поздно закупить шприцы.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора