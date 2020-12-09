Боузман, коронавирус и Трамп. Twitter назвал самые популярные твиты и персоны в 2020 году

Самым популярным постом в Twitter в этом году стала публикация о смерти актера Чедвика Боузмана, сыгравшего черную пантеру. А главной персона года в соцсети назвали президента США Дональда Трампа.

Социальная сеть Twitter в своем официальном блоге опубликовала итоги года, которые выпускает ежегодно уже более 10 лет. В 2020-м самыми популярными стали твиты об актере Чедвике Боузмане, коронавирусе, президентских выборах в США и k-pop группе BTS.

Публикацией с самым большим количеством ретивтов не только в этом году, но и за всю историю соцсети, стал пост о смерти актера Боузмана, сыгравшего супергероя черную пантеру в одноименном фильме от Marvel. Сейчас у него 3,1 млн ретвитов.

О смерти Боузмана стало известно 29 августа. Он скончался на 44-м году жизни после того, как у него диагностировали рак толстой кишки.

В топ популярнейших твитов также попало видео от участника корейской поп-группы BTS Чон Джонгука, опубликованное в официальном аккаунте группы. Он записал акустический кавер на песню Never Not американского певца Lauv. Запись набрала 1,6 млн ретвитов.

Также в топе пост пользователя 1kingmyles, опубликованный 28 мая. На нем заснят сюжет одного из американских телеканалов, который сопровождается надписью на экране "Два смертельных вируса убивают американцев: COVID-19 и расизм". Публикация набрала 837 тыс. ретвитов.

Не обошлось в топе и без шуток про коронавирус. Пост, опубликованный 16 марта пользователем jamie, о том, как он проводит карантин, набрал 849 тыс. репостов.

Замыкает топ самых популярных твитов публикация американского актера Энди Милонакиса, в которой он написал: "Поздравляю космонавтов, покинувших сегодня Землю. Хороший выбор". У поста 797 тыс. ретвитов.

Congratulations to the Astronauts that left Earth today. Good choice — Andy Milonakis (@andymilonakis) May 30, 2020

Больше всего лайков получили уже упомянутые ранее посты о Боузмане (7,6 млн), о космонавтах от Милонакиса (3,7 млн), а также публикация от 44-го президента США Барака Обамы (3,9 млн), в которой он выражал сочувствие по поводу смерти американского баскетболиста Коби Брайанта.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

В топ также попал актер Макалей Калкин с постом следующего содержания: "Привет, ребята, хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста". Публикация набрала 3,3 млн лайков.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Замыкает топ самых залайканных постов публикация от кандидатки на пост вице-президента США Камалы Харрис, которую она сделала сразу после первых данных о вероятной победе демократа Джо Байдена на выборах. "Мы сделали это, Джо Байден", – писала она. Пост набрал 3,3 млн лайков.

Наиболее популярными хештегами были #COVID19 (почти 400 млн упоминаний) #BlackLivesMatter и #StayHome.

Самыми популярными персонами в этом году в Twitter стали президент США Дональд Трамп, Байден, афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть привела к массовым протестам в США, Коби Брайант, Обама, BTS, индийский политик Нарендра Моди, музыкант Канье Уэст, американский предприниматель и изобретатель Илон Маск и Харрис.

Инфографика: blog.twitter.com

Также Twitter показал самые популярные эмодзи в этом году. На первом месте – смайл, плачущий со смеху.