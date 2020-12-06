"Ой", "Стереть", "Отменить". Twitter попросил описать 2020 год одним словом

На просьбу социальной сети Twitter описать одним словом текущий год откликнулись ведущие мировые компании. Одним из первых оставил свой отклик YouTube, предложив скорее отписаться от этого года.

Социальная сеть Twitter 3 декабря попросила описать одним словом уходящий 2020 год. Многие компании и пользователи согласились ответить в комментариях.

На призыв откликнулись компании YouTube, Lego, Zoom, Xbox, Netflix, McDonald’s и другие.

2020 in one word — Twitter (@Twitter) December 3, 2020

Одним из первых написал свой отклик YouTube, в котором предложил поскорее отписаться от этого года.

Unsubscribe — YouTube (@YouTube) December 3, 2020

Корпорация Adobe оставила комментарий "Ctrl + Z" – сочетание клавиш для отмены последнего действия.

Ctrl + Z — Adobe (@Adobe) December 3, 2020

Интернет-браузер Microsoft Edge ограничился короткой репликой "404" – ошибка в случае, если запрашиваемую страницу не удается загрузить.

404 — Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) December 3, 2020

Adobe Photoshop предложил одевать маски.

Lego опубликовал в ответ фотографию детали конструктора с подписью Ouch и знаком, изображающим стопу. Так компания сравнила уходящий год с ощущением от случайного наступления ногой на деталь.

Аккаунт видеоигры Call of Duty сравнил этот год с ГУЛАГом, написав слово Gulag.

Gulag — Call of Duty (@CallofDuty) December 3, 2020

Мессенджер Viber предложил отключить звук для уведомлений в 2020 году.

Официальный аккаунт Государства Израиль назвал год вирусным.

Под постом Twitter пользователи оставили более 117 тыс. комментариев и почти 261 тыс. лайков.

YouTube в ноябре назвал 2020 год тяжелым и решил не выпускать традиционный ролик Rewind с самыми популярными видеороликами по итогам 2020 года.