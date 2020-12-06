"Ой", "Стереть", "Отменить". Twitter попросил описать 2020 год одним словом

Социальная сеть Twitter 3 декабря попросила описать одним словом уходящий 2020 год. Многие компании и пользователи согласились ответить в комментариях.
На призыв откликнулись компании YouTube, Lego, Zoom, Xbox, Netflix, McDonald’s и другие.
2020 in one word— Twitter (@Twitter) December 3, 2020
Одним из первых написал свой отклик YouTube, в котором предложил поскорее отписаться от этого года.
Unsubscribe— YouTube (@YouTube) December 3, 2020
Корпорация Adobe оставила комментарий "Ctrl + Z" – сочетание клавиш для отмены последнего действия.
Ctrl + Z— Adobe (@Adobe) December 3, 2020
Интернет-браузер Microsoft Edge ограничился короткой репликой "404" – ошибка в случае, если запрашиваемую страницу не удается загрузить.
404— Microsoft Edge (@MicrosoftEdge) December 3, 2020
Adobe Photoshop предложил одевать маски.
Masking. https://t.co/NvdULv3RG2— Adobe Photoshop (@Photoshop) December 3, 2020
Lego опубликовал в ответ фотографию детали конструктора с подписью Ouch и знаком, изображающим стопу. Так компания сравнила уходящий год с ощущением от случайного наступления ногой на деталь.
Ouch. * pic.twitter.com/UplfEg2iii— LEGO (@LEGO_Group) December 3, 2020
Аккаунт видеоигры Call of Duty сравнил этот год с ГУЛАГом, написав слово Gulag.
Gulag— Call of Duty (@CallofDuty) December 3, 2020
Мессенджер Viber предложил отключить звук для уведомлений в 2020 году.
Mute * pic.twitter.com/VoRrtQPaAf— Viber (@Viber) December 3, 2020
Официальный аккаунт Государства Израиль назвал год вирусным.
Viral.— Israel * (@Israel) December 3, 2020
Под постом Twitter пользователи оставили более 117 тыс. комментариев и почти 261 тыс. лайков.
YouTube в ноябре назвал 2020 год тяжелым и решил не выпускать традиционный ролик Rewind с самыми популярными видеороликами по итогам 2020 года.