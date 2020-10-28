"Чтобы 2020 год поскорее закончился". На сайте президента Украины появилась петиция об отмене перевода часов

На момент публикации новости петицию украинца Романа Коваля об отмене перехода на зимнее время поддержали 60 человек.

Украине перешла на зимнее время в ночь на 25 октября Фото: depositphotos.com

На сайте президента Украины 26 октября появилась петиция с просьбой отказаться от перехода на зимнее время.

Автором обращения указан Роман Коваль. В своей петиции он просит не переводить часы на час назад, "чтобы 2020 год поскорее закончился".

По состоянию на 11.00 28 октября петицию подписал 61 человек.

Аналогичная петиция 10 октября была зарегистрирована на сайте правительства Великобритании. Ее автор жаловался на то, что 2020 год был слишком тяжелым и хочется, чтобы он поскорее закончился.

"2020 год был для всех долгим и трудным. Не будем откладывать избавление от него", – написал он.

Британское правительство отклонило петицию, сославшись на то, что ранее похожее обращение поступало от британки Хилари Дэвис (она просила отменить переход на зимнее время из-за карантина и пандемии коронавируса). Документ на данный момент поддержали 768 человек.

Украина перешла на зимнее время в ночь на 25 октября. Переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, однако в октябре парламент отменил свое решение.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 9 октября 2020 года зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". В Facebook Стефанчук заявил, что предлагает закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода часов.