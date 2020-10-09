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Стефанчук предложил отказаться от перехода на летнее и зимнее время

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в Раду законопроект, которым предлагает установить на территории Украина единое киевское время.

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Стефанчук: Доказано ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей
Стефанчук: Доказано – ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей
Фото: Ruslan Stefanchuk - public page / Facebook

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 9 октября зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине".

Текст законопроекта еще не опубликован, но в Facebook вице-спикер рассказал, что предлагает закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

"Доказано – ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", – пояснил он.

Вице-спикер считает, что законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны России.

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора – Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", – подчеркнул он.

Отказ от практики перехода на летнее и зимнее время будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины, считает вице-спикер.

Стефанчук опубликовал текст законопроекта, согласно которому распорядок работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, определяется и устанавливается по киевскому времени.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/355083842576789

В соответствии с действующим постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года, Украина ежегодно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

В странах Евросоюза с 2021 года практика корректировки времени с учетом сезонности будет отменена – решение об отмене было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года. Законодательную инициативу выдвинула Европейская комиссия, предлагавшая отменить перевод часов уже в 2019 году. Депутаты Европарламента отложили вступление закона в силу на два года.

Теги: Россия, Украина, Европарламент, зимнее время, летнее время, Евросоюз, Руслан Стефанчук
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