Стефанчук предложил отказаться от перехода на летнее и зимнее время

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук внес в Раду законопроект, которым предлагает установить на территории Украина единое киевское время.

Стефанчук: Доказано – ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей Фото: Ruslan Stefanchuk - public page / Facebook

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 9 октября зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине".

Текст законопроекта еще не опубликован, но в Facebook вице-спикер рассказал, что предлагает закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

"Доказано – ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней. Принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения", – пояснил он.

Вице-спикер считает, что законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны России.

"Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установлено время государства-агрессора – Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий", – подчеркнул он.

Отказ от практики перехода на летнее и зимнее время будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины, считает вице-спикер.

Стефанчук опубликовал текст законопроекта, согласно которому распорядок работы органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, определяется и устанавливается по киевскому времени.