В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов

В последнее воскресенье октября в 4.00 стрелки часов в Украине переведут на час назад.

В последнее воскресенье октября украинцы перейдут на зимнее время Фото: depositphotos.com

В ночь с 24-го на 25 октября Украина перейдет на зимнее время в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года, сообщает издание "ГОРДОН".

В 4.00 стрелки часов в Украине переведут на час назад.

Зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии. Соответствующая практика заведена также в странах Европейского союза.

В последнее воскресенье марта Украина переходит на летнее время и переводит стрелки часов на час вперед.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время, однако в октябре парламент отменил свое решение.

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 9 октября 2020 года зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". В Facebook Стефанчук заявил, что предлагает закрепить на территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.