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YouTube назвал 2020 год "тяжелым" и отказался от подборки лучших видео Rewind

Компания YouTube решила, что не будем выпускать ролик Rewind с отсылками к самым популярным видео этого года. В YouTube отметили, что 2020 год "был другим".

Выпуск YouTube Rewind за 2018 год набрал более 18 млн дизлайков
Выпуск YouTube Rewind за 2018 год набрал более 18 млн дизлайков
Фото: EPA

YouTube не станет выпускать традиционный ролик-подборку с самыми популярными видеороликами под названием Rewind по итогам 2020 года. Об этом говорится в заявлении компании, которое опубликовали в Twitter 12 ноября.  

YouTube отметил, что 2020 год "был другим".

"Было бы неправильно делать вид, что это не так. Поэтому мы решили, что не будем выпускать Rewind в этом году. Мы знаем, что многое хорошее из того, что произошло в 2020 году, было создано вами всеми. Вы нашли способы поднять настроение людям, помочь им справиться [c трудностями] и вызвать улыбку на их лицах. Вы действительно сделали тяжелый год лучше", – заявили в компании.

YouTube в своем заявлении не указал, сделает ли ролик Rewind в 2021 году.

Rewind – это ролик с отсылками к самым популярным видео, клипам и каналам YouTube за год. Компания выпускала их каждый декабрь начиная с 2010 года. Выпуск YouTube Rewind под названием Everyone Controls Rewind за 2018 год набрал более 18 млн дизлайков при 208,4 млн просмотров.

Последний на данный момент выпуск опубликовали 5 декабря 2019 года. В подписи к нему сказано, что компания в 2018 году "сделала то, что не понравилось пользователям".

Теги: YouTube, видео, видеоклип, ролик
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