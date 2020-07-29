YouTube заблокировал аккаунт идеолога "русского мира" Дугина

Аккаунт идеолога "русского мира" Дугина нарушает законы о санкциях и соблюдении правил торговли.

Компания Google заблокировала YouTube-канал и почтовый аккаунт российского философа, идеолога "русского мира" Александра Дугина. Об этом он написал в Facebook 28 июля.

"Ни объяснений, ни причин. Как многие знают, там были почти исключительно философские лекции о платонизме, Аристотеле, феноменологии и психологии", – написал он

Также закрыты все другие YouТube-каналы, связанные Дугиным – geopolitika.ru, Paideuma и другие.

Дугин предположил, что поводом стала его приветственная речь к онлайн-конгрессу по четвертой политической теории.

"Мы готовим англоязычный онлайн-конгресс по Четвертой политической теории 1 августа в 20.00 по Москве. Возможно, моя приветственная речь и стала формальным поводом по закрытию канала. Но она была в закрытом доступе, я планировал открыть ее позднее", – отметил он.

В ночь на 28 июля принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского пропагандистского телеканала "Царьград" за нарушение экспортного законодательства.

Александр Дугин был главным редактором телеканала "Царьград". С начала 2000-х годов Дугин отстаивал идеи "евразийства", русского мира и крайнего русского этнического национализма, предлагая их в качестве идеологической платформы российской власти. Он был сторонником ввода российских войск на территорию Украины.

В Украине его книга "Евразийский реванш России" входит в число запрещенных.