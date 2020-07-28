YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала "Царьград"

Причиной блокировки YouTube-аккаунта консервативного телеканала "Царьград" названо нарушение экспортного законодательства. Также отключен аккаунт монархического общества "Двуглавый орел", которое возглавляет основатель "Царьграда" бизнесмен Константин Малофеев.

В ночь на 28 июля принадлежащий Google видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российского пропагандистского телеканала "Царьград" за нарушение экспортного законодательства. Об этом пресс-служба канала сообщила в Twitter.

YouTube заблокировал канал Царьград ТВ



Все наши материалы будут доступны в социальных сетях, на канале в Яндекс.Эфире (https://t.co/H4LboN8T1O), а так же на нашем сайте. pic.twitter.com/CC6jEs81In — Телеканал Царьград (@tsargradtv) July 27, 2020

"Произошедшее – абсолютная неожиданность для нас: в редакцию не поступало ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube", – говорится в сообщении на сайте "Царьграда".

Также с 28 июля недоступен YouTube-канал общества "Двуглавый орел", которое возглавляет основатель "Царьграда" бизнесмен Константин Малофеев.

Появившийся в 2015 году "Царьград" позиционировал себя как "первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал". С 2017 года он транслируется только онлайн.

Общество "Двуглавый орел" создано в 2017 году, своей целью оно видит "реабилитацию русской монархии".

Малофеев из-за обвинений в финансировании военного конфликта на востоке Украины с 2014 года находится под санкциями Евросоюза и США. СМИ писали, что бизнесмен также причастен к разработке сценария захвата Крыма и Донбасса. В ноябре 2017 года Малофеев был объявлен в межгосударственный розыск.