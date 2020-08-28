Ice Cream. Клип Гомес и BlackPink набрал на YouTube 28 млн просмотров за пять часов. Видео
Американская певица Селена Гомес и южнокорейская группа BlackPink выпустили клип на совместный трек Ice Cream. Видео разместили на YouTube-канале BlackPink. В ролике Гомес предстала в роли продавщицы мороженого. Она появилась в раздельном купальнике в полоску. Участницы Blackpink в клипе танцуют среди ярких декораций улицы города и спортивной площадки, а также позируют с мороженым на фоне автомобилей. За пять часов с момента публикации клип набрал 28 млн просмотров.
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