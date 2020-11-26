Президент Кении заявил, что удалил свой аккаунт в Twitter, так как из-за оскорблений не мог спать ночами

По словам президента Кении Ухуру Кенияты, оскорбления в Twitter его раздражали.

Кенията: Я бы предпочел поговорить с женой, поспать, а утром проснуться и пойти на работу Фото: EPA

Президент Кении Ухуру Кенията объяснил, почему деактивировал свой аккаунт в Twitter. Об этом BBC сообщила 25 ноября.

Кенията заявил, что сделал это из-за оскорблений в соцсети. так как они его раздражали и он "не мог спать ночами".

"Я бы предпочел поговорить с женой, поспать, а утром проснуться и пойти на работу", – сказал президент.

Как пишет The Star Kenya, аккаунт Кенияты в Twitter был деактивирован в марте 2019 года, тогда он не объяснил, почему это сделал. BBC отмечает, что в аккаунте Кентяты было более 3 млн подписчиков. После удаления аккаунта для распространения официальной информации о деятельности президента используют страницу президентского офиса.