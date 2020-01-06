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Нападение на американскую военную базу в Кении. Погибло трое американцев, еще двое получили ранения

Африканское командование вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило гибель троих граждан страны в ходе атаки боевиков "Аш-Шабаб" на кенийско-американскую военную базу Манда-Магогони в Кении. В результате нападения на военный аэродром были ранены еще двое американцев. Их эвакуировали на родину.

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Военная база Манда-Магогони используется американскими и кенийскими военными
Военная база Манда-Магогони используется американскими и кенийскими военными

Во время атаки боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" на кенийско-американскую военную базу Манда-Магогони в округе Ламу в Кении 5 января погибло трое американцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.

Среди погибших один военнослужащий США и два подрядчика. 

Африканское командование вооруженных сил Соединенных Штатов подтвердило гибель троих граждан страны. Там сообщили, что в результате нападения на военный аэродром в заливе Манда были ранены еще двое американцев. Их эвакуировали на родину.

В ходе нападения, по уточненным данным, погибло пять исламистов.

По данным полиции, во время штурма исламистские боевики уничтожили два самолета, два американских вертолета и несколько американских военных транспортных средств.

Изначально сообщалось, что в ходе нападения погибло четыре боевика, жертв среди американских и кенийских военных не было.

"Аш-Шабаб" – группа сомалийских исламистов, которые действуют на территории Сомали и Кении. Их связывают с "Аль-Каидой".

Теги: США, нападение, боевики, Кения, военная база, жертвы, Аш-Шабаб, военнослужащий, погибшие, ранение
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