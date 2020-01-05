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В Кении террористы совершили нападение на американскую военную базу

Боевики террористической группировки "Аш-Шабаб" атаковали кенийско-американскую военную базу Манда-Магогони в округе Ламу в Кении. В результате погибло четыре боевика, жертв среди военных нет.

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База Манда-Магогони используется кенийскими и американскими военными
База Манда-Магогони используется кенийскими и американскими военными
Фото: ЕРА

Боевики исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" сегодня рано утром напали на военную базу Манда-Магогони в округе Ламу в Кении. Эта база используется как кенийскими, так и американскими военными, сообщает издание Daily Nation.

Атака произошла через неделю после взрыва в столице Сомали Могадишо, жертвами которого стали 79 человек, и ответного авиаудара США по объектам террористов.

По словам кенийских военных, жертв среди военнослужащих в результате сегодняшнего нападения нет.

Боевики "Аш-Шабаб" пытались проникнуть на военную базу через взлетно-посадочную полосу. В результате нападения там загорелись емкости с горючим. Военные отразили атаку, погибли четверо террористов.

Издание пишет, что в последние месяцы террористическая группа "Аш-Шабаб" активизировала нападения на Кению. Так, 2 января боевики напали на автобус в районе Ньонгоро, округ Ламу, в результате которого погибло три человека.

"Аш-Шашаб" – группа сомалийских исламистов, которые действуют на территории Сомали и Кении. Их связывают с "Аль-Каидой".

Теги: террористы, нападение, боевики, Кения, военная база, Аш-Шабаб, военнослужащий
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