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Twitter возобновит верификацию аккаунтов в следующем году

Социальная сеть Twitter в 2021 году введет новые правила верификации аккаунтов. Синий значок подлинности получат "значимые" и "активные" учетные записи, сообщили в компании.

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Twitter прекратила верифицировать аккаунты в 2017 году
Twitter прекратила верифицировать аккаунты в 2017 году
Фото: EPA

Социальная сеть Twitter представила новые правила верификации аккаунтов, которые начнут действовать в начале 2021 года, сообщается в блоге компании 24 ноября.

На данный момент правила тестируют. Компания попросила пользователей оставлять отзывы, на основе которых представит окончательную версию.

Учетные записи с синим значком должны быть "значимыми" и "активными", уточнили в Twitter. Этот значок говорит о том, что учетная запись является подлинной. В категорию "значимые" социальная сеть определила шесть категорий аккаунтов, а именно:

  • государственные (учетные записи ключевых представителей и органов государственной власти, глав государств, выборных должностных лиц, послов и официальных представителей президентов, министров и других официальных лиц);
  • компании, бренды и организации (известные организации, второстепенные и связанные с ними учетные записи, компании, бренды, некоммерческие организации и их главные руководители);
  • новостные (аккаунты средств массовой информации и их сотрудников; независимые журналисты и фрилансеры могут пройти верификацию, если представят не менее трех авторских статей, опубликованных в течение шести месяцев перед подачей заявки);
  • развлекательные (страницы киностудий, телевизионных сетей и субъектов музыкальной индустрии. Личные учетные записи актеров, исполнителей, режиссеров и других известных людей);
  • спортивные (профессиональные лиги, команды, спортсмены, а также тренеры, информация о которых есть на официальных сайтах команд или ресурсах, содержащих спортивную информацию, например Sportradar. Проверку могут пройти клубные и студенческие команды. Учетные записи спортсменов-любителей проверяться не будут);
  • активисты, организаторы и другие влиятельные лица (владельцы аккаунтов Twitter, использующие социальную сеть для распространения информации о проблеме и призыву к действиям для стимулирования социально-экономических, политических или культурных изменений).

Twitter может снять "синюю галочку", если профиль пользователя неполный или неактивный, вводит людей в заблуждение, разжигает ненависть и героизирует насилие.

Аккаунты, которые планируют пройти верификацию, должны содержать полную информацию о владельце, подтвержденный номер телефона и адрес почты. Страницы пародистов, домашних животных и вымышленных персонажей не имеют права получить синий значок, отметили в компании.

Twitter анонсировал, что в 2021 году добавятся другие способы идентификации – новые типы учетных записей и ярлыки. Подробности соцсеть не сообщила.

Twitter приостановила верификацию аккаунтов в 2017 году. Компания заявила, что пересмотрит систему, поскольку многие рассматривают "синюю галочку" как одобрение содержимого аккаунта, а не подтверждение личности владельца. 

Теги: социальные сети, Twitter, фанаты, киностудия, активист, спортсмены, блогер
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