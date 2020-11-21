Twitter передаст Байдену аккаунт президента США в день инаугурации

Администрация Джо Байдена в день инаугурации получит доступ к дюжине официальных аккаунтов Белого дома в Twitter, в том числе к учетной записи президента, первой леди и пресс-секретаря президента.

Трамп не пользовался официальным аккаунтом президента США в Twitter Фото: depositphotos.com

Соцсеть Twitter передаст контроль над официальным аккаунтом президента США новой администрации демократа Джо Байдена в день инаугурации. Об этом CNN рассказал представитель соцсети Ник Пачилио.

Официальным аккаунтом президента США является учетная запись @POTUS. Однако нынешний президент Дональд Трамп для своих твитов использовал другой аккаунт – @realDonaldTrump – а официальная страница лишь репостила его посты.

Администрация Байдена также получит доступ к еще дюжине учетных записей Белого дома, включая страницы @FLOTUS (аккаунт первой леди) и @PressSec (пресс-секретарь президента).

Основное голосование на выборах президента США проходило 3 ноября. На должность претендовали более 10 кандидатов. На сегодня главными конкурентами считаются Трамп и Байден. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Байден 7 ноября уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранного главу государства должны привести к присяге.