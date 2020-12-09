В Украине число тестирований на коронавирус снизилось на 20% – данные Минздрава

Последние два дня в Украине проводят, по данным Минздрава, от 55 тыс. до 58 тыс. тестирований на коронавирус. На прошлой неделе количество тестов доходило почти до 75 тыс. в сутки.

На этой неделе в Украине делают меньше 60 тыс. тестов на коронавирус Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

В Украине уменьшилось количество тестирований на коронавирус. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, которые ежедневно публикует в Facebook глава ведомства Максим Степанов.

Сегодня он сообщил о 58 271 тестировании за 24 часа, вчера – о 55 070 исследованиях в понедельник.

В то же время на прошлой неделе количество сделанных тестов доходило до 74 880 (в четверг, 3 декабря).

В понедельник, 30 ноября, сделали 62 327 тестирований; во вторник, 1 декабря – 67 626; в среду, 2 декабря – 72 678.

Таким образом, тестирований на этой неделе делают примерно на 20% меньше, чем в те же дни неделей ранее.

6 ноября Степанов сообщал о рекордном количестве тестирований на коронавирус за сутки – более 80 тыс.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.