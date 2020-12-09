В Украине расширят круг лиц, которых тестируют на коронавирус – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что сейчас на коронавирус тестируют только людей с признаками COVID-19 и госпитализированных с пневмонией.

Круг лиц, которых в Украине тестируют на коронавирус, будет расширен. Об этом 9 декабря сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я дал соответствующую задачу, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем, в том числе и методом ПЦР, в том числе и экспресс-тестами на антиген, которые мы уже начали поставлять, в том числе в нашу сеть учреждений здравоохранения", – сказал он.

Министр подчеркнул, что количество заболевших COVID-19 упало не потому, что украинцев стали меньше тестировать.

"На сегодняшний день мы тестируем людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. Я имею в виду тестирование методом ПЦР. Когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки респираторного заболевания, коронавирусной болезни, – понятно, что, естественно, уменьшается количество тестирований", – объяснил Степанов.

По данным Минздрава, на этой неделе число тестирований на коронавирус снизилось на 20% по сравнению с данными прошлой недели. В частности, 8 декабря в стране сделали 58 тыс. тестов, а в прошлый вторник – 67 тыс.

По состоянию на 9 декабря в Украине зафиксировано 845 343 случая коронавирусной инфекции, из них 12 585 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 14 204 пациента с COVID-19, а 451 118 – выздоровели.