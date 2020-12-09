Минздрав Украины планирует создать мобильные бригады для вакцинации от COVID-19

По словам исполняющего обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игоря Кузина. в стране после привлечения мобильных бригад к вакцинации смогут делать 1,7 млн прививок в месяц.

Министерство здравоохранения Украины рассматривает несколько сценариев проведения кампании по вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, основные будут происходить за счет привлечения мобильных бригад.

Об этом исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин сообщил 8 декабря в эфире канала "Украина 24".

По словам Кузина, в среднем мобильные бригады смогут делать около 700 тыс. прививок в месяц.

"Если мы будем привлекать стационарные пункты вакцинации, или кабинеты прививок – это еще около миллиона прививок в течение месяца", – добавил он.

Украина рассчитывает бесплатно получить в рамках инициативы COVAX 8 млн доз вакцины (это количество рассчитано на вакцинацию 4 млн человек). Ожидается, что первые 5% доз препарата по COVAX поставят в Украину в начале 2021 года. Минздрав определил 12 приоритетных групп, которые получат вакцину в первую очередь, речь идет о почти 21 млн граждан.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, Минздрав также ведет переговоры о закупке прививок – с тремя американскими и одной китайской компанией.

Министр попросил временную поверенную в дела США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. По его словам, в рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 832 758 человек, 436 564 пациента выздоровели, 13 928 – умерли.