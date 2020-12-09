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09 декабря, 2020
 
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"Отдыхаем от масок". Димопулос улетела в ОАЭ в период пандемии

Победительница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос рассказала, легко ли было улететь в ОАЭ в период пандемии и как изменился формат питания в ресторане отеля.

Димопулос: Мне до сих пор не верится, что я на отдыхе
Димопулос: Мне до сих пор не верится, что я на отдыхе
Фото: santadimopulos / Instagram

Победительница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос рассказала в Instagram, как расслабляется после окончания проекта на отдыхе.

"Сегодня утром проснулась рано, лежала с открытыми глазами и снова привыкала к мысли, что не нужно ехать ни на какую тренировку, прямого эфира не будет, а нервное напряжение закончилось. Мне до сих пор не верится, что я на отдыхе", – написала она.

Димопулос отметила, что находится в Дубае (ОАЭ) с мужем, бизнесменом Игорем Кучеренко, и их дочерью Софией.

"Как долго я мечтала об этом! Легко ли сейчас улететь? Легко! Перед вылетом мы сдали все тесты, по прилету в обязательном порядке все прибывшие снова сдают тест.
Но, в целом, все организовано отлично и без напряга", – поделилась она.

По словам экс-участницы "ВИА Гры", на ношении масок персонал отеля, в котором они остановились, не настаивает.

"Так что от них мы тоже немного отдыхаем", – прзналась она.

По словам Димопулос, меню в отеле сильно урезали, а от шведского стола отказались.

Во время суперфинала шоу "Танцы со звездами 7" на "1+1", который состоялся 29 ноября, Димопулос передала свой кубок победителей серебряной призерке шоу – фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной. 30 ноября, на следующий день после суперфинала, Санина сообщила, что не считает себя победительницей и умеет проигрывать достойно.

У Димопулос двое детей. Отец годовалой Софии – нынешний супруг певицы, бизнесмен Кучеренко. По словам Димопулос, ее дочь, которой в сентябре исполнится год, автоматически получила гражданство США, поскольку отец ребенка – гражданин Америки. Санта Димопулос родила дочь в сентябре 2019 года. Роды проходили в Монако.

От гражданского брака с шоуменом Андреем Джеджулой у нее также есть 11-летний сын Даниэль.

Теги: ОАЭ, Санта Димопулос, шоу, танцы, певица, отдых, Танцы со звездами, тренировка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, маски
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