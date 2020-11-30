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30 ноября, 2020
 
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"Позор, а не финал!", "Некрасиво вышло". Победительница "Танцев со звездами" Димопулос отдала кубок другой участнице

Зрители шоу "Танцы со звездами" на "1+1" резко отреагировали на решение экс-участницы "ВИА Гры" Санты Димопулос отдать победу сопернице.

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Димопулос: Я для себя уже победительница
Димопулос: Я для себя уже победительница
Фото: Танці з зірками / Facebook

В финале шоу "Танцы со звездами" на "1+1" победили экс-участница украинской группы "ВИА Гра" Санта Димопулос и Макс Леонов. Эфир состоялся 29 ноября.

Третье место заняли Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а второе – лидер The Hardkiss Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Димопулос, получившая кубок, заявила, что передает его Саниной. Такое решение экс-участница "ВИА Гры" объяснила тем, что в ее биографии были разные титулы и кубки, и они как таковые уже не имеют для нее значения.

"Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила [его]. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница", – заявила Димопулос.

Подписчики отреагировали на произошедшее.

"Позор, а не финал!" – написала Nesa I.

"Как-то некрасиво с кубком вышло, шоу закончилось, а он бесхозный остался стоять на полу... Какое-то неуважение к награде и к конкурсу в целом", – отметила Zhenito.

Санта Димопулос в 2006 году заняла третье место на конкурсе красоты "Мисс Украина Вселенная". В 2011 году она завоевала титул чемпионки мира по бодибилдингу и фитнесу в Таиланде. Была участницей "ВИА Гры" с декабря 2011-го по октябрь 2012 года. 

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Участие в проекте согласились принять 14 звезд украинского шоу-бизнеса. 

Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. В финале место приглашенного судьи занял музыкант Monatik.

Теги: шоу-бизнес, конкурс, судьи, ВИА Гра, Санта Димопулос, Надежда Мейхер, шоу, The Hardkiss, танцы, Monatik, Юлия Санина, награда, Танцы со звездами, Екатерина Кухар, хореограф, Григорий Чапкис, Дмитрий Жук, Макс Леонов, Кирилл Васюк
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