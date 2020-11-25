Дан Балан выступит в суперфинале "Танцев со звездами"

Молдавский певец и композитор Дан Балан станет специальным гостем суперфинала "Танцев со звездами" на "1+1", сообщается на странице проекта в Facebook.
"В суперфинале свое специальное выступление подарит Дан Балан. Артисту есть чем удивить", – говорится в публикации.
Суперфинал "Танцев со звездами" состоится 29 ноября. По итогам 13-го эфира в финал шоу вышли три пары – Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.
Выступления участников оценивают балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира.