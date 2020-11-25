Участница "Танцев со звездами" Санина прокомментировала выход в финал

По словам фронтвумен украинской группы The Hardkiss и финалистки шоу "Танцы со звездами" на 1+1", ей не верится, что она продержалась до конца проекта.

Санина: Не верится, что все это происходит со мной Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина в эфире "1+1" предположила, каким будет ее первый день после окончания шоу.

"Мне до сих пор не верится, что все это происходит со мной. Мне кажется, что в понедельник, когда все закончится, я посмотрю и не поверю, что это была я – все 14 эфиров. Эта неделя очень особенная для каждого участника. Давайте насладимся последним эфиром шоу этого сезона", – заявила она.

Суперфинал "Танцев со звездами" состоится 29 ноября. По итогам 13-го эфира в финал шоу вышли три пары – помимо Саниной, которая выступает в паре с Дмитрием Жуком, за победу будут бороться Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, а также Санта Димопулос и Макс Леонов.

Выступления участников оценивают балерина Катерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира.