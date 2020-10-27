"Он меня больше обнимает, ласкает, целует". Санина рассказала о ревности мужа к Жуку

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss и участница шоу "Танцы со звездами" Юлия Санина, танцующая на проекте "Танцы со звездами" на "1+1" с Дмитрием Жуком, рассказала, как разлука в связи с репетициями номеров для проекта влияет на их отношения с супругом, креативным продюсером Валерием Бебко.

Санина о реакции Бебко на ее танцы с Жуком: После первого эфира у нас был разговор с Валом о том, что очень откровенные танцы, сексуально и открыто Фото: the_hardkiss / Instagram

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss и участница седьмого сезона шоу "Танцы со звездами" Юлия Санина рассказала в интервью программе "Світське життя" на "1+1" о ревности мужа, Валерия Бебко, к ее партнеру на "Танцах со звездами", хореографу Дмитрию Жуку.

Она призналась, что одним из условий ее супруга было то, чтобы партнер Саниной был женат.

"Мы пригласили в гости Дмитрия с женой. Я готовила почву. После первого эфира, конечно, у нас был разговор с Валом о том, что очень откровенные танцы, сексуально и открыто. Я объяснила ему, что это ча-ча-ча, а этот танец вообще детский лепет, а во втором эфире румба – танец страстной любви. Я объяснила, что здесь я актриса. Он видит, как у меня горят глаза, видит, что я счастлива, потому он прощает некоторые нюансы", – отметила Санина.

Певица заявила, что ее отсутствие дома из-за репетиций положительно влияет на их с мужем отношения.

"Муж не привык, что мы с ним не вместе. Потому что мы с Валом обычно 24/7 вместе. Но мне кажется, что возникает нечто большее сейчас. Он соскучится по мне, он меня больше обнимает, ласкает, целует, звонит мне. Это так интересно, я никогда не жила такой жизнью", – призналась исполнительница.

Во время последнего эфира, который состоялся 25 октября, стало известно, что партнер Саниной Жук заразился коронавирусом и по этой причине не выйдет на паркет. Санина танцевала танго вместе с хореографами Евгением Котом и Дмитрием Дикусаром.

Седьмой сезон шоу "Танцы со звездами" стартовал на "1+1" 30 августа.