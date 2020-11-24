"Все було так". The Hardkiss презентовали клип с участием сына Саниной и Бебко. Видео
Украинская группа The Hardkiss 24 ноября на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Все було так". В новой видеоработе фронтвумен группы Юлия Санина и ее муж, продюсер Валерий Бебко, снялись вместе со своим пятилетним сыном. Клип группы смонтирован таким образом, что цветные видеофрагменты сменяются черно-белыми.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.