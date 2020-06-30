"Шедевр, который стоит заслушать до дыр". The Hardkiss презентовала первый живой альбом "Акустика. Live"
Украинская группа The Hardkiss на своем YouTube-канале презентовала альбом "Акустика. Live", в который вошло 14 треков. Это первый живой альбом группы. "Главные песни в новом звучании", – такими словами описали его музыканты в Facebook." "Шедевр, который стоит заслушать до дыр", – отреагировали на презентацию альбома поклонники группы.
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