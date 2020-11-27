  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец трижды встречался с продюсерами "Танцев со звездами" на "1+1", прежде чем согласился на участие в проекте.

Танчинец: Понимая, что концертов не будет, мы приняли решение о моем участии Фото: sergii_tanchynets / Instagram

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец в интервью, которое вышло 27 ноября на канале Dorotye в YouTube, заявил, что если бы не карантин, то он бы не согласился принять участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

Певец рассказал, что трижды встречался с продюсерами проекта, прежде чем дал согласие стать его участником.

"У меня было бы огромное количество обязательств перед зрителями, перед организаторами концертов. На момент карантина мы находились в туре в поддержку альбома "Мільярди", в рамках которого запланировано 140 выступлений. Карантин нас сцапал ровно посредине тура, и мы остановились. Потом появилась идея пригласить меня в "Танцы со звездами". Понимая, что концертов не будет, мы приняли решение о моем участии", – рассказал он.

Танчинец признался, что пошел на проект ради пиара.

"Почему люди идут на такие проекты? В первую очередь потому, что это самая рейтинговая передача на украинском телевидении. Мы же честно пришли разговаривать? В первую очередь люди туда идут – не только я – за возможностью попиариться. Это абсолютная правда, и не поспоришь", – сообщил он.

Артист также назвал участие в проекте прекрасным шансом для самосовершенствования.

"Нам иногда трудно мотивировать себя. Постоянно нужно искать причины заставить пойти в зал, не поужинать, а здесь как бы надо – ты в проекте, ты должен танцевать. За неделю выучить хореографию", – рассказал он.

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Видео: DOROTYE / YouTube

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне эфира.

Танчинец покинул проект 8 ноября. Он выступал в паре с хореографом Яной Цибульской.