Выбывший из "Танцев со звездами" Танчинец рассказал, за какую пару будет болеть дальше

Лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, который 8 ноября выбыл из проекта "Танцы со звездами" на "1+1", назвал своих фаворитов среди четырех оставшихся пар.

Экс-участник "Танцев со звездами" на "1+1", лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец 9 ноября в Instagram написал, что дальше будет поддерживать на проекте лидера группы The Hardkiss Юлию Санину, которая выступает в паре с хореографом Дмитрием Жуком.

"Все, кто остался и будут продолжать борьбу за победу, стопроцентно ее заслуживают. Буду болеть за пару Юли Саниной и Димы Жука. Думаю, причины моего выбора в пользу именно этой пары понятны и не требуют объяснений", – завил он.

Танчинец покинул проект 8 ноября. Таким образом, помимо Саниной, 15 ноября на паркет выйдет еще три пары – экс-солистки группы "ВИА Гра" Санта Димопулос и Надежда Мейхер со своими партнерами и футболист Сергей Мельник с партнершей.

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне эфира.