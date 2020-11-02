  "Танцы со звездами". Кто покинул проект 1 ноября

На шоу "Танцы со звездами" по итогам 10-го эфира седьмого сезона проекта стало на двух участников меньше.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут и ее партнер, танцовщик Илья Падзина, покинули шоу "Танцы со звездами" на "1+1". 10-й эфир состоялся 1 ноября и был посвящен Хэллоуину.

Они получили самый низкий балл от судей и от зрителей. Танца за жизнь в этом эфире не было.

В десятом эфире происходила смена партнеров. Фреймут станцевала в паре с хореографом Дмитрием Дикусаром фокстрот, а ее партнер Илья Падзина – с фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной.

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Видео: Танці з зірками / YouTube

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Видео: Танці з зірками / YouTube

Самые высокие оценки судьи отдали бывшей вокалистке группы "ВИА Гра" Надежде Мейхер и ее партнеру Кириллу Васюку. Они получили 118 баллов.

Также Фреймут в паре с Падзиной исполнила ча-ча-ча и джайв, соревнуясь одновременно на паркете с фронтменом группы "БеZ обмежень" и Яной Цибульской. Таймкод начала баттла – 1 час 40 минут.

ВИДЕО

Видео: Танці з зірками / YouTube

Премьера шоу "Танцы со звездами 7" состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. В 10-м эфире кресло судей также заняла украинская певица Наталья Могилевская.