"Вы совершаете кражу". Фреймут рассказала, какие вещи нельзя забирать с собой из отелей

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут рассказала, можно ли ходить в тапочках из отеля дома.

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, в котором рассказала, что нельзя забирать из отеля.



"Этикет рекомендует, а не обязывает. Но культурно ли ходити в отельных тапках дома? Нет. Все: тапочки, халаты, шампуни в не одноразовых банках, шторы... Все это собственность отеля. И если мы что-то забираем, то свершаем кражу. На мне тапки из отеля – старые запасы, которые использовала в "образовательных целях", – написала она и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.



Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".



В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.



Сейчас телеведущая участвует в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", премьера которого состоялась 30 августа.