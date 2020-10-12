"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут показала в ролике о закулисье этого проекта маму и крестницу.

Фреймут: Я действительно попала в проект, который перевернул жизнь... Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, снятый за кулисами проекта.

"Каждую тренировочную неделю это вызов, я действительно попала в проект, который перевернул жизнь..." – призналась она.

В ролике Фреймут показала свою маму Аллу и крестницу Элю.

"Энергетика от присутствия родных и неземного пения [победителя шоу "Голос країни 7"] отца Александра [Клименко] была такой сильной, что я едва сдерживала слезы, переживания были мистическими – как будто душа покинула тело. Когда пришла в себя, то поняла, что танцевала не совсем то, что поставили хореографы", – отметила она.

В финале седьмого эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который состоялся 11 октября, в зоне вылета оказались певица Надежда Мейхер с партнером Кириллом Васюком и ведущая Ольга Фреймут, выступающая на паркете в паре с танцором Ильей Падзиной. После исполнения так называемого танца за жизнь жюри присудило победу Мейхер, решив при этом оставить Фреймут и Падзину в шоу.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Сейчас телеведущая участвует в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", премьера которого состоялась 30 августа.