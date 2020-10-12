"Как будто душа вышла из тела". Фреймут показала бэкстейдж-видео "Танцев со звездами" с участием своих родственников

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, снятый за кулисами проекта.
"Каждую тренировочную неделю это вызов, я действительно попала в проект, который перевернул жизнь..." – призналась она.
В ролике Фреймут показала свою маму Аллу и крестницу Элю.
"Энергетика от присутствия родных и неземного пения [победителя шоу "Голос країни 7"] отца Александра [Клименко] была такой сильной, что я едва сдерживала слезы, переживания были мистическими – как будто душа покинула тело. Когда пришла в себя, то поняла, что танцевала не совсем то, что поставили хореографы", – отметила она.
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До ефіру @tanci1plus1 залишилося менше доби. Завтра будуть нові хвилювання, але я ще досі не відіи * шла від тих пронизливих емоціи * , від нашого з @ilyapadzina попереднього танцю. * Кожен тренувальнии * тиждень - це виклик, бо я справді потрапила в проект, якии * перевернув життя... Минулии * ефір був особливо хвилюючим, адже поруч були моя мама та похресниця Еля @gabriel_freimutvaniarkh . Енергетика від присутності рідних та неземного співу отця Олександра була такою сильною, що я ледь стримувала сльози, переживання були містичними - наче душа, покинула тіло. Коли отямилася, то зрозуміла, що танцювала не зовсім те, що поставили хореографи. * Ось чому почула справедливу критику про дивну хореографію. Цеи * ефір буде відрізнятися від попереднього не тільки танцем, а и * тим, що рідноі * @zlayazaya_official не буде поруч на паркеті, я боляче перенесла і * і * вихід з проекту. Але Яна увесь тиждень була нашим хореографом. І * і * почерк помітнии * . Дякую за таку чуттєву пісню @the_hardkiss А також за підтримку та хореографію витонченіи * @ganna_palamarchuk, за моральну підтримку @mykytyn_tolik за відео @darlim__ стиль @olgaslon плаття @yuliya_magdych, за віру в нас @kseniya.gorb @zavaduk
В финале седьмого эфира шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который состоялся 11 октября, в зоне вылета оказались певица Надежда Мейхер с партнером Кириллом Васюком и ведущая Ольга Фреймут, выступающая на паркете в паре с танцором Ильей Падзиной. После исполнения так называемого танца за жизнь жюри присудило победу Мейхер, решив при этом оставить Фреймут и Падзину в шоу.
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Сейчас телеведущая участвует в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", премьера которого состоялась 30 августа.