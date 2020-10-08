"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как нужно складывать салфетку из ткани за столом.

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, в котором показала, как пользоваться тканевой салфеткой

"Как правильно пользоваться полотняной салфеткой? Вытираться, как полотенцем после умывания? Нет. Салфетку складываем пополам, кладем на колени раскрытой стороной к животу. Выбираем один уголок или сторону, им аккуратно вытираем губы во время трапезы. Таким образом полотно будет иметь опрятный вид. Кстати, за столом можно высмаркивать носик, если уж очень-очень надо. Если не успеваете добежать до туалета. Но точно не в ресторанную салфетку. Имейте свой носовой платок, отверните голову от стола, тихонько сделайте эту процедуру. И без лишних комментариев и извинений продолжайте есть", – написала она.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.

Сейчас телеведущая участвует в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", премьера которого состоялась 30 августа.