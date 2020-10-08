"Можно высмаркивать носик". Фреймут рассказала о правилах поведения за столом и пользовании тканевой салфеткой

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, в котором показала, как пользоваться тканевой салфеткой
"Как правильно пользоваться полотняной салфеткой? Вытираться, как полотенцем после умывания? Нет. Салфетку складываем пополам, кладем на колени раскрытой стороной к животу. Выбираем один уголок или сторону, им аккуратно вытираем губы во время трапезы. Таким образом полотно будет иметь опрятный вид. Кстати, за столом можно высмаркивать носик, если уж очень-очень надо. Если не успеваете добежать до туалета. Но точно не в ресторанную салфетку. Имейте свой носовой платок, отверните голову от стола, тихонько сделайте эту процедуру. И без лишних комментариев и извинений продолжайте есть", – написала она.
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Як правильно користуватися полотняною серветкою? Втиратися, як рушником після вмивання? Ні. Серветку складаємо навпіл, кладемо на коліна розкритим боком до живота. Обираємо один кутик, або бік, ним акуратно протираємо уста під час трапези. Таким чином полотно матиме охаи * нии * вигляд. До речі, за столом можна «вишмаркувати» носика, якщо вже дуже-дуже треба. Якщо не встигаєте добігти до вбиральні. Але точно не в ресторанну серветку. Маи * те свіи * носовичок, відверніть голову від столу, тихенько зробіть цю процедуру. І без заи * вих коментарів та вибачень продовжуи * те собі і * сти. #етикетзфреи * мут @debretts1769 @contemporary_manners @chloe_kiev video by @kostvid
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.
Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.
Сейчас телеведущая участвует в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", премьера которого состоялась 30 августа.