"Кусать? Разрезать?". Фреймут показала, как правильно есть хлеб

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что правило поедания хлеба происходит из Англии.

Фреймут объяснила, с чем связан этикет поедания хлеба Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, в котором показала и рассказала, как правильно есть хлеб.

"Как правильно есть хлеб? Кусать? Разрезать? Нет. Хлеб всегда отщипываем. Даже если подали булочку и отдельно масло, разрезать ее пополам не соответствует этикету. Отламываем кусочек – и его мажем", – написала она.

Фреймут отметила, что этот обычай происходит из Англии.

"Считалось, что женщина – плохая хозяйка, если у нее черствый хлеб. А если гости его щипают – значит, он свежий", – объяснила Фреймут.

Пост она сопроводила хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.

Сейчас телеведущая участвует в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", премьера которого состоялась 30 августа.