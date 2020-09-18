"Следите, чтобы не было "лапы монстра". Фреймут показала, как правильно держать бокал

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила, что способ держания бокала связан с использованием парфюмов.

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, в котором показала, как правильно держать бокал.

"Как правильно держать бокал? Если есть ножка, то всегда за ножку. Чем ниже возьметесь, тем более элегантный вид будете иметь. Следите, чтобы не было "лапы монстра" – не хватайтесь за стекло растопыренными пальцами. Бокалы с красным вином тоже берем за ножку – и дело даже не в температуре руки, от которой может нагреться напиток. На запястье мы часто наносим парфюмы, если возьмемся рукой за основу бокала, останется запах, перебьет оригинальный аромат вина", – написала она.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.

Телеведущая стала участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1"

Премьера проекта состоялась 30 августа.