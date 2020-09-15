"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" ведущая Ольга Фреймут заявила, что во время третьего эфира шоу не справилась с волнением и показала только часть того, что было задумано во время репетиций.

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинская ведущая Ольга Фреймут заявила, что подготовка самбы, которую она исполняла на паркете 13 сентября в паре со своим партнером Ильей Падзиной, далась ей нелегко. Об этом Фреймут написала 14 сентября в Instagram.

"Вместе с Ильей работали над этим танцем 47 часов – семь дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться от шоу, чтобы не позориться", – написала Фреймут.

Она отметила, что во время выступления сильно волновалась, поэтому станцевала только часть того, что было задумано.

Ведущая заявила, что постарается справиться со своим страхом, который "парализует мечту".

Судья шоу Екатерина Кухар подвергла самбу в исполнении Фреймут критике, в результате чего между ними возникла перепалка. За самбу пара Фреймут и Падзины получили от судей 29 баллов из 40 возможных.

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников третьего эфира шоу, помимо Кухар, оценивали хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис, а также приглашенный судья – певица Надя Дорофеева.