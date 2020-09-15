"Чтобы не позориться". Фреймут после второго эфира хотела отказаться от участия в "Танцах со звездами"

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" украинская ведущая Ольга Фреймут заявила, что подготовка самбы, которую она исполняла на паркете 13 сентября в паре со своим партнером Ильей Падзиной, далась ей нелегко. Об этом Фреймут написала 14 сентября в Instagram.
"Вместе с Ильей работали над этим танцем 47 часов – семь дней. Только в среду я начала запоминать последовательность шагов. В четверг уговаривала Илью отказаться от шоу, чтобы не позориться", – написала Фреймут.
Она отметила, что во время выступления сильно волновалась, поэтому станцевала только часть того, что было задумано.
Ведущая заявила, что постарается справиться со своим страхом, который "парализует мечту".
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Самба. Далася важко. Разом з @ilyapadzina та хореографом @ganna_palamarchuk працювали над цим танцем 47 годин - 7 днів. Лише в середу я почала запам‘ятовувати послідовність кроків. В четвер намовляла Іллю відмовитися нашій парі від шоу, щоб не ганьбитися. В п’ятницю візерунок склався. В ефірі через шок я станцювала лише якись ескіз від задуманого. Гарний урок: надалі не дозволятиму страхам паралізувати та полонити мрію. Повне відео дивіться на офіційних ресурсах @tanci1plus1 та @1plus1_ua
Судья шоу Екатерина Кухар подвергла самбу в исполнении Фреймут критике, в результате чего между ними возникла перепалка. За самбу пара Фреймут и Падзины получили от судей 29 баллов из 40 возможных.
Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников третьего эфира шоу, помимо Кухар, оценивали хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис, а также приглашенный судья – певица Надя Дорофеева.