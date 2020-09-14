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14 сентября, 2020
 
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"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала фото со своей дочерью Златой, сделанное 10 лет назад.

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Фреймут рассказала о первой поездке в Италию с дочерью Златой
Фреймут рассказала о первой поездке в Италию с дочерью Златой
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут показала в Instagram архивное фото со своей старшей дочерью Златой.

"На фотографии мне 27 лет, Злате – четыре. Это наша первая поездка в Италию", – написала она.

Фреймут рассказала, что они с дочерью взяли на прокат машину и ездили по разным городам, каждую ночь останавливаясь в другом отеле.

"В Вероне Злата просила написать на "стене любви" имя любимой собаки Батчера; в Пизе мы никак не могли понять, как эта косая башня не падает вниз... С нами еще ездила воображаемая подруга Златы Синка... У нее были зеленые волосы и золотые зубы. Живые воспоминания, которые никогда не потеряют срока действия и красоты", – отметила телеведущая.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. У нее трое детей, отец двоих из них – Евдокии (2017) и Валерия (2016) – генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко.

Дочь Злату Фреймут родила 17 февраля 2006 года от британца Нила Митчелла.

Теги: Ольга Фреймут
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