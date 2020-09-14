"У нее были золотые зубы". Фреймут показала архивное фото с дочерью и рассказала о ее воображаемой подруге

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут показала в Instagram архивное фото со своей старшей дочерью Златой.
"На фотографии мне 27 лет, Злате – четыре. Это наша первая поездка в Италию", – написала она.
Фреймут рассказала, что они с дочерью взяли на прокат машину и ездили по разным городам, каждую ночь останавливаясь в другом отеле.
"В Вероне Злата просила написать на "стене любви" имя любимой собаки Батчера; в Пизе мы никак не могли понять, как эта косая башня не падает вниз... С нами еще ездила воображаемая подруга Златы Синка... У нее были зеленые волосы и золотые зубы. Живые воспоминания, которые никогда не потеряют срока действия и красоты", – отметила телеведущая.
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На світлині мені 27 років, Златі @zlata_mitchell - 4 * Це наша перша подорож до Італіі * . Ми тоді винаи * няли машину, і * здили собі з донечкою різними містами, щоночі зупинялися в іншому готелі. У Вероні Злата просила написати на «стіні кохання» ім’я улюбленоі * собаки Батчера; у Пізі ми ніяк не могли зрозуміти, як ця коса вежа не падає додолу... З нами ще і * здила уявна подруга Злати, Сінка... У неі * було зелене волосся і золоті зуби * . Живі спогади, які ніколи не втратять терміну діі * і краси.
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. У нее трое детей, отец двоих из них – Евдокии (2017) и Валерия (2016) – генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко.
Дочь Злату Фреймут родила 17 февраля 2006 года от британца Нила Митчелла.