Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2020
 
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"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ольга Фреймут назвала дисквалификацию своего конкурента по проекту певца Олега Виннника яркой потерей для шоу.

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Фреймут о Виннике: Его нужно вернуть только потому, что он любимец миллионов
Фреймут о Виннике: Его нужно вернуть только потому, что он любимец миллионов
Фото: freimutolia / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами", ведущая Ольга Фреймут 5 октября в эфире телеканала "1+1" выразила уверенность, что руководство проекта вернет на паркет дисквалифицированных из-за болезни певца Олега Винника и его партнершу Алену Шоптенко. 

"Очень много ярких потерь. Его нужно вернуть только потому, что он любимец миллионов", – заявила Фреймут, отвечая на вопросы ведущих "Сніданку з "1+1". 

Она подчеркнула, что Винник и Шоптенко не вышли на паркет второй раз подряд по уважительной причине.

"Они не могут. У них температура, пневмония, слабость. Это ситуация, которая должна повлиять на формат", – считает Фреймут. 

Ведущая отметила, что все участники проекта после завершения эфира общались по этому вопросу с руководством телеканала.

"Думаю, что вернут", – резюмировала она. 

Винник и Шоптенко покинули проект 4 октября после шестого эфира из-за дисквалификации. Пара не вышла на паркет второй раз подряд из-за болезни – 27 сентября Винник и Шоптенко сообщили, что заразились коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230 236 человек, 4430 человек умерли, 101 252 выздоровели.

Теги: скандал, Ольга Фреймут, Олег Винник, шоу, Алена Шоптенко, Танцы со звездами, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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