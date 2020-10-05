"Думаю, что вернут". Фреймут прокомментировала дисквалификацию Винника на "Танцах со звездами"

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ольга Фреймут назвала дисквалификацию своего конкурента по проекту певца Олега Виннника яркой потерей для шоу.

Фреймут о Виннике: Его нужно вернуть только потому, что он любимец миллионов Фото: freimutolia / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами", ведущая Ольга Фреймут 5 октября в эфире телеканала "1+1" выразила уверенность, что руководство проекта вернет на паркет дисквалифицированных из-за болезни певца Олега Винника и его партнершу Алену Шоптенко.

"Очень много ярких потерь. Его нужно вернуть только потому, что он любимец миллионов", – заявила Фреймут, отвечая на вопросы ведущих "Сніданку з "1+1".

Она подчеркнула, что Винник и Шоптенко не вышли на паркет второй раз подряд по уважительной причине.

"Они не могут. У них температура, пневмония, слабость. Это ситуация, которая должна повлиять на формат", – считает Фреймут.

Ведущая отметила, что все участники проекта после завершения эфира общались по этому вопросу с руководством телеканала.

"Думаю, что вернут", – резюмировала она.

Винник и Шоптенко покинули проект 4 октября после шестого эфира из-за дисквалификации. Пара не вышла на паркет второй раз подряд из-за болезни – 27 сентября Винник и Шоптенко сообщили, что заразились коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 октября коронавирус в Украине был подтвержден у 230 236 человек, 4430 человек умерли, 101 252 выздоровели.