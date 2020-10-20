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20 октября, 2020
 
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"Можно ли есть ягоды-фрукты из коктейлей?". Фреймут сняла новое видео о нормах этикета

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как пить коктейли с фруктами внутри напитка и на стенках бокала.

Фреймут в ролике использовала разные виды коктейля
Фреймут в ролике использовала разные виды коктейля
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая, участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" Ольга Фреймут обнародовала в Instagram ролик, в котором рассказала, можно ли есть ягоды и фрукты из коктейлей.

"Можно ли есть ягоды-фрукты из коктейлей? Нет, если они плавают в дринке. И да, если они на бокале или стакане, и их не надо выуживать из напитка", – объяснила телеведущая и отметила пост хештегом "этикет с Фреймут".

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.

Сейчас телеведущая участвует в проекте "Танцы со звездами" на "1+1", премьера которого состоялась 30 августа.

Теги: телеведущая, Ольга Фреймут, этикет
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