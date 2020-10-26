  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк

Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала в Instagram пост, в котором анонсировала совместное участие в проекте "Танцы со звездами" на "1+1" с телеведущей Лесей Никитюк.
"Сегодня мы танцуем с Лесей. И я счастлива. Да, госпожа Никитюк – мой антоним. Высокая (у нее ноги заканчиваются там, где мое тело). Громко смеется. Шутит наравне с мужчинами. Она, наконец, нынешняя моего бывшего... коллеги. Но это девушка, с которой хочется дружить. Народный амбассадор, которая вдохновляет, оживляет, с которой надежно. И да, я рада, что жизнь нас познакомила", – написала Фреймут 25 октября, в день эфира "Танцев со звездами".
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Сьогодні ми танцюємо з Лесею @lesia_nikituk. І я щаслива. Так, пані Нікітюк - міи * антонім. Висока ( у неі * ноги закінчуються там, де моє тіло). Голосно сміється. Жартує на рівні з чоловіками. Вона, зрештою, теперішня мого колишнього ... колеги. Але -це дівчина, з якою хочеться дружити. Народна амбасадорка, яка надихає, оживляє, з якою надіи * но. І так, я рада, що життя нас познаи * омило. @tanci1plus1 @zlayazaya_official @ilyapadzina Ми пара 12. Голосуйте сьогодні, будемо дуже вдячні.
Фреймут и Никитюк танцевали румбу вместе с танцовщиком Ильей Падзиной.
Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".
Коллега, о котором говорила в посте Фреймут, – Сергей Притула. С ним они вместе работали в эфире утренней программы "Подъем" на "Новом канале". Передача выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014-го.
С 2012 году в течение первых трех сезонов Притула и Фреймут вели шоу "Хто зверху?" на "Новом канале". После ухода Фреймут ее место заняла российская ведущая Екатерина Варнава, а начиная с седьмого сезона – Леся Никитюк.