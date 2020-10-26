Бульвар Шоубиз
 
26 октября, 2020
 
Новости

"Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась снимком с коллегой, Лесей Никитюк.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фреймут: Госпожа Никитюк мой антоним
Фреймут: Госпожа Никитюк – мой антоним
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала в Instagram пост, в котором анонсировала совместное участие в проекте "Танцы со звездами" на "1+1" с телеведущей Лесей Никитюк.

"Сегодня мы танцуем с Лесей. И я счастлива. Да, госпожа Никитюк – мой антоним. Высокая (у нее ноги заканчиваются там, где мое тело). Громко смеется. Шутит наравне с мужчинами. Она, наконец, нынешняя моего бывшего... коллеги. Но это девушка, с которой хочется дружить. Народный амбассадор, которая вдохновляет, оживляет, с которой надежно. И да, я рада, что жизнь нас познакомила", – написала Фреймут 25 октября, в день эфира "Танцев со звездами".

Фреймут и Никитюк танцевали румбу вместе с танцовщиком Ильей Падзиной.

ВИДЕО
Видео: Танці з зірками / YouTube

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

Коллега, о котором говорила в посте Фреймут, – Сергей Притула. С ним они вместе работали в эфире утренней программы "Подъем" на "Новом канале". Передача выходила с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014-го.

С 2012 году в течение первых трех сезонов Притула и Фреймут вели шоу "Хто зверху?" на "Новом канале". После ухода Фреймут ее место заняла российская ведущая Екатерина Варнава, а начиная с седьмого сезона – Леся Никитюк.

Теги: телеведущая, Ольга Фреймут, шоу, Сергей Притула, танцы, Леся Никитюк, Танцы со звездами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
Местные выборы в Украине. Онлайн-репортаж
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
  Местные выборы 2020. Как заполнить новый бюллетень, чтобы он не пропал. Инструкция
Наталия ДВАЛИ
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов
  "Не понимаю, почему этот президент не хочет взяться за Путина", или Сколько раз Трамп и Байден вспомнили Украину во время финальных дебатов
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
Продюсер "ВИА Гры" анонсировал презентацию нового состава группы
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Dantes рассказал, почему комплименты воспринимает как стеб
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
Disney снимет в главной роли мюзикла о Золушке афроамеркианского актера
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
  Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
"Самый мудрый человек". Маша Фокина обнародовала фото со своим дедом
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
  "К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
Супруга Павлика Репяхова снялась топлес
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Нет желания изображать из себя невесть что". Свиридова показала селфи без ретуши
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
"Едем домой". Жена Преснякова Подольская показала новорожденного сына
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк СМИ
Жигунов развелся с женой ради копии Заворотнюк – СМИ
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
Российская ведущая Андреева назвала коронавирус примитивным обманом
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
alyona alyona рассказала, как решилась раздеться для рекламы белья
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
"Часом не беременна?", "Пырышки-пупырышки", "Соски великолепны". Фаны Каменских подозревают, что она ждет ребенка
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
Усталость и рассеянность. Джамала рассказала о трудностях грудного вскармливания
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
  "Она нынешняя моего бывшего". Фреймут рассказала о Никитюк
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS