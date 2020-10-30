"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую

Бывший участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" хореограф Дмитрий Дикусар считает, что у судей проекта сложилось предвзятое отношение к его партнерше, певице Славе Каминской.

Украинский хореограф и экс-участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Дмитрий Дикусар в интервью, которое было опубликовано на сайте "Факты" 27 октября, заявил, что они со своей экс-партнершей Славой Каминской не прекратили заниматься танцами после того, как оставили проект.

"Я хочу закрыть этот пробел, чтобы Слава сама собой гордилась и увидела, какой красоткой может быть на паркете. Мы готовим танго, рассчитываем свои силы. Сказал Славе, что выполню свою миссию – научу ее танцевать и отпущу", – рассказал он.

По словам Дикусара, их пара выбыла из шоу, так как у судей сложилось предвзятое отношение к его партнерше.

"Она уже начала растанцовываться, я был ею доволен, Слава выполнила все задачи. Но к третьему эфиру у судей сложилось достаточно предвзятое к ней отношение, и изменить это мнение оказалось сложно", – подчеркнул хореограф.

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис.

Каминская и Дикусар покинули проект после третьего эфира по результатам голосования судей и телезрителей.