  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"

По словам победителя предыдущего сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореографа Евгения Кота, он давно готов к тому, чтобы оценивать выступления участников проекта.

Победитель шестого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Евгений Кот во время интервью YouTube-каналу Dorotye утвердительно ответил на вопрос, готов ли занять судейское кресло в новом сезоне проекта.

"Конечно. Я очень даже. И мне кажется, давно пора меня туда посадить", – заявил он.

Кот отметил, что он уже обсуждал этот вопрос с продюсерами шоу.

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Видео: DOROTYE / YouTube

В 2019 году Кот стал победителем проекта, выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис.