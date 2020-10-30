  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"

Победитель шестого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Евгений Кот во время интервью YouTube-каналу Dorotye утвердительно ответил на вопрос, готов ли занять судейское кресло в новом сезоне проекта.
"Конечно. Я очень даже. И мне кажется, давно пора меня туда посадить", – заявил он.
Кот отметил, что он уже обсуждал этот вопрос с продюсерами шоу.
В 2019 году Кот стал победителем проекта, выступая на паркете в паре с актрисой Ксенией Мишиной.
Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины Григорий Чапкис.