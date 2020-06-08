Хореограф Кот устроил тренировку на трассе

Победитель шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Евгений Кот записал видео, на котором запечатлен во время отжиманий на четырехполосной автомобильной дороге.

Победитель шестого сезона шоу "Танцы со звездами" на "1+1", хореограф Евгений Кот опубликовал в Instagram видеозапись, показав, как отжимается на трассе по пути в Карпаты.

Остановив машину, Кот включил аварийную сигнализацию и сделал на дороге с четырехполосным движением десять отжиманий.

"Едем в Карпаты через Львов! Утром тренировочку пришлось пропустить, наверстываю в дороге. В достижениях важна регулярность", – подписал ролик хореограф.

Хореограф Евгений Кот в паре с актрисой Ксенией Мишиной занял первое место в шестом сезоне танцевального проекта "Танцы со звездами" на "1+1". Финал шоу состоялся в ноябре 2019 года.