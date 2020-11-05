"Гонку на выживание можно считать открытой". Судья "Танцев со звездами" Кухар заявила, что ждет от участников проекта экспериментов

По словам судьи шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерины Кухар, она хочет увидеть на паркете то, чего там еще никогда не было.

Судья шоу "Танцы со звездами" на "1+1" и прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар заявила, что оставшиеся четыре эфира можно назвать гонкой на выживание для пяти участников проекта, которые продолжают бороться за победу. Об этом она написала 3 ноября в Instagram.

"У нас осталось четыре эфира, и гонку на выживание можно считать открытой! Я оставляю для всех одну полезную рекомендацию – почувствуйте возможности своего тела, экспериментируйте и дайте нам зрелищ, которых еще не видел этот паркет!" – написала Кухар.⠀

Премьера нового сезона проекта состоялась 30 августа. Выступления участников шоу, помимо Кухар, оценивают хореограф Влад Яма, народный артист Украины Григорий Чапкис и приглашенный судья, имя которого объявляется накануне очередного эфира. Кухар является судьей проекта с 2017 года.

По итогам десятого эфира проект покинула ведущая Ольга Фреймут, выступавшая на паркете в паре с хореографом Ильей Падзиной.

Таким образом, из 14 участников в шоу осталось пять звезд украинского шоу-бизнеса, среди которых певицы Надежда Мейхер и Санта Димопулос, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец и футболист Сергей Мельник.