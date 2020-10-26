Кухар и Мейхер повздорили на шоу из-за "ротовой мимики"

Судья проекта "Танцы со звездами" на "1+1" Екатерина Кухар в девятом эфире, 25 октября, комментируя выступление экс-участницы группы "ВИА Гра" Надежды Мейхер, заявила, что у той слишком много ротовой мимики.
"И несмотря на то, что сегодня ротовой мимики мне снова было слишком много, ваш танец был настолько насыщен яркой палитрой техническо-акробатических движений..." – отметила Кухар.
Мейхер, танцевавшая пасадобль вместе со своим партнером Кириллом Васюком и телеведущим Даниэлем Салемом, заявила, что не может танцевать, сцепив зубы.
"У тебя такая ротовая мимика в каждом эфире, что до тебя еще расти и расти", – заявила Мейхер.
Во время танца Васюк запутался в платье Мейхер, а в финале партнерам не сразу удалось поставить певицу на мостик в воздухе.
В девятом эфире "Танцы со звездами" покинули Дарья Петрожицкая и Игорь Галуненко.