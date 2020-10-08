Мейхер назвала участие в "Танцах со звездами" авантюрными приключением

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", певица и актриса Надежда Мейхер заявила, что проект оставит о себе яркие воспоминания.

Мейхер участвует в "Танцах со звездами" в паре с Васюком Фото: nadyameiher / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на "1+1", певица и актриса Надежда Мейхер 8 октября в Instagram призналась, что ей грустно от того, что проект близится к концу.

"Мы плавно подходим к экватору проекта. Я немного грущу, что незаметно и это авантюрное приключение закончится! Светлая грусть заполняет мою душу, оставляя яркие воспоминания о том, что уже было", – написала она.

Мейхер приобрела известность после выступлений в составе группы "ВИА Гра", участницей которой стала в 2000 году. Она проработала в коллективе с перерывами 11 лет.

В настоящее время артистка участвует в проекте "1+1" "Танцы со звездами", выступая на паркете в паре с хореографом Кириллом Васюком.