Бульвар Шоубиз
 
21 сентября, 2020
 
Новости

Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер после исполнения на паркете танго в паре со своим партнером Кириллом Васюком ответила на вопрос ведущей звездного балкона Маши Ефросининой об отношениях с продюсером группы Константином Меладзе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мейхер и Васюк в четвертом эфире набрали максимальное количество баллов
Мейхер и Васюк в четвертом эфире набрали максимальное количество баллов
Фото: nadyameiher / Instagram

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер заявила, что у нее не было личных отношений с продюсером группы "ВИА Гра" Константином Меладзе. Об этом она рассказала 20 августа во время четвертого эфира проекта, видеозапись которого обнародована на YouTube-канале "Танці з зірками"

Отвечая после выступления на вопрос ведущей звездного балкона Маши Ефросининой, были ли у нее романтические отношения с продюсером женской группы, Мейхер ответила отрицательно.

"Конечно, не было. У кого у кого, а у меня точно ничего не было", – подчеркнула она.

Судьи поставили Мейхер и ее партнеру Кириллу Васюку за исполнение танго максимальные 40 баллов.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.  

20 сентября из проекта выбыла певица alyona alyona, которая выступала в паре с хореографом Юрием Гуричем. Пара получила от жюри 26 баллов. 

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яманародный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы объявляют за несколько дней до очередного эфира. 

Мейхер стала солисткой группы "ВИА Гра" в 2000 году. Она проработала в коллективе с перерывами 11 лет.  

Валерий Меладзе с 2015 года женат на экс-участнице "ВИА Гры" певице Вере Брежневой

Теги: Константин Меладзе, Надежда Мейхер, Танцы со звездами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Битва за кресло мэра Киева. Полный список кандидатов. Обновляется
Наталия ДВАЛИ
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
  "200 кг плюшек и помощь экологии". Что известно о скандале с нардепом Юрченко, подозреваемым во взяточничестве. Главное
Елена КРАВЧЕНКО
  Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
  Правозащитник Гунько: Я знаю, как предотвратить махинации аграрных миллиардеров
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Танцев все меньше", "Обман, выдумки, интриги". Подписчики Дикусара по его просьбе высказались о шоу, из которого он выбыл
"Утро в Киеве". Loboda сообщила, что находится в столице Украины
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
  "Крепость Хаджибей". Вышел трейлер фильма о периоде русско-турецкой войны и казаке, влюбленном в турчанку. Видео
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
Grosu заявила о разводе и рассказала о причинах расставания с мужем
  "Какие мерзкие!", "Все возвращается страшным бумерангом!". Актрису, снявшую дочь Успенской на улице в США, пристыдили в сети
  "Какие мерзкие!", "Все возвращается страшным бумерангом!". Актрису, снявшую дочь Успенской на улице в США, пристыдили в сети
"Возвращаешься после концерта и вдруг вспоминаешь, что нет фарша". Джамала показала сыновей и рассказала о тяготах материнства
"Возвращаешься после концерта и вдруг вспоминаешь, что нет фарша". Джамала показала сыновей и рассказала о тяготах материнства
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе
"Никита никак не участвует в помощи отцу". Cына Ефремова обвинили в равнодушии к осужденному родителю
"Никита никак не участвует в помощи отцу". Cына Ефремова обвинили в равнодушии к осужденному родителю
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
Переболевший COVID-19 Остапчук в подробностях рассказал свою "историю коронации"
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
"Спросил: "Ты умрешь?". Мазур рассказала, как впервые поговорила с сыном о раке
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
Жена Петросяна позировала во время прогулки с сыном Ваганом
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
  "Малиновое вино". Солистка TamerlanAlena выпустила клип. Видео
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
Наталка Карпа рассказала, зачем проколола восьмимесячной дочери уши
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
В Киеве открыли именную звезду Тины Кароль
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
"Никогда не знаешь, вернется или не вернется". Мика Ньютон поборола рак и призвала девушек регулярно обследоваться
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
71-летняя Пугачева в короткой юбке показала движение канкана
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS