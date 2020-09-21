Мейхер прокомментировала отношения с Константином Меладзе

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" и экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер после исполнения на паркете танго в паре со своим партнером Кириллом Васюком ответила на вопрос ведущей звездного балкона Маши Ефросининой об отношениях с продюсером группы Константином Меладзе.

Участница шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер заявила, что у нее не было личных отношений с продюсером группы "ВИА Гра" Константином Меладзе. Об этом она рассказала 20 августа во время четвертого эфира проекта, видеозапись которого обнародована на YouTube-канале "Танці з зірками".

Отвечая после выступления на вопрос ведущей звездного балкона Маши Ефросининой, были ли у нее романтические отношения с продюсером женской группы, Мейхер ответила отрицательно.

"Конечно, не было. У кого у кого, а у меня точно ничего не было", – подчеркнула она.

Судьи поставили Мейхер и ее партнеру Кириллу Васюку за исполнение танго максимальные 40 баллов.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По итогам второго эфира шоу, которое состоялось 6 сентября, проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

20 сентября из проекта выбыла певица alyona alyona, которая выступала в паре с хореографом Юрием Гуричем. Пара получила от жюри 26 баллов.

Выступления звезд оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис, а также приглашенный судья, имя которого организаторы объявляют за несколько дней до очередного эфира.

Мейхер стала солисткой группы "ВИА Гра" в 2000 году. Она проработала в коллективе с перерывами 11 лет.

Валерий Меладзе с 2015 года женат на экс-участнице "ВИА Гры" певице Вере Брежневой.