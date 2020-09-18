Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"

Новой ведущей звездного балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами" на "1+1" стала экс-участница проекта, выступавшая на паркете в 2018 году.

Ведущей звездного балкона во время четвертого эфира шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1" стала экс-участница проекта Маша Ефросинина. Об этом сообщается 18 сентября на странице организаторов шоу в Instagram.

"Она будет встречать пары сразу после выступлений", – говорится в сообщении.

Четвертый эфир состоится 20 сентября в 21.00.

Премьера шоу состоялась 30 августа. Участниками проекта стали 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

По правилам соревнований после первого эфира ни одна из пар не выбыла из шоу.

По итогам второго эфира шоу 6 сентября проект покинул ведущий Дмитрий Танкович, который выступал в паре с беременной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

13 сентября после третьего эфира проект покинула певица Слава Каминская и ее партнер Дмитрий Дикусар.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма, народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов хореограф Григорий Чапкис и приглашенная судья ведущая Леся Никитюк.

Ефросинина принимала участие в проекте в 2018 году, выступая на паркете в паре с танцором Максом Леоновым. Они покинули шоу после пятого эфира.