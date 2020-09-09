  Ефросинина: Наркотики – зло, но это меня не остановило

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что плачевный опыт употребления "травки" уберег ее от знакомства с более тяжелыми наркотическими препаратами.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась. что пробовала наркотики. Об этом она рассказала в эфире авторской передачи "Экзамен", которая выходит на ее канале в YouTube.

"Я считаю, что наркотики – зло, но в 19 лет это меня не остановило попробовать "травку", когда в компании друзей по кругу шел "косячок". И я рада, что это сделала, потому что в тот момент, когда меня вырвало на всю эту компанию, я и поняла, что наркотики – зло", – призналась ведущая.

Ефросинина отметила, что после этого опыта ей хватило мозгов не принимать наркотики потяжелее.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В июле ведущая была удостоена ордена княгини Ольги ІІІ степени.