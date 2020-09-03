  "Что за клоуны? Убери их. Бесят!" Ефросинина рассказала о своей первой халтуре на корпоративе

Украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что свой первый корпоратив в качестве ведущей провела в 19 лет.

Украинская ведущая Маша Ефросинина получила за проведение первого корпоратива 250 долларов – сумма полученного гонорара равнялась ее месячной зарплате на телевидении. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу 2POpodcast.

"Первые деньги появились, когда начались первые халтуры", – заявила Ефросинина.

По ее словам, свое первое мероприятие в качестве ведущий она провела в 2000 году в 19-летнем возрасте вместе с коллегой Юрием Горбуновым.

"Это был ад. Это был ресторан "Сантория". Гуляет самый "жир" киевский", – поделилась воспоминаниями ведущая, не став называть имена заказчиков.

Ефросинина призналась, что, несмотря на все старания, ни именинница, ни ее гости не обращали на них с Горбуновым внимания.

"Я говорю: "Юра, это же какая-то гребаная проституция. Они на нас даже не смотрят", – рассказала ведущая.

В какой-то момент, сообщила Ефросинина, жена заказчика, в честь которой и был организован праздник, попросила их с Горбуновым покинуть ресторан, назвав "клоунами".

"И тут к туалету в "Сантории" нас подзывает именинница, подзывает своего мужа и говорит ему: "Кто это? Что за клоуны? Убери их отсюда и чтобы я их больше не видела. Бесят!" – рассказала Ефросинина.

Она призналась, что после этого долго "обтекала", а полученные деньги вскоре потратила на шопинг.

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Видео: 2POpodcast / YouTube

Ефросинина родилась в Керчи в 1979 году. Спустя 18 лет она стала студенткой Киевского национального университета имени Шевченко, поступив на факультет иностранных языков.

В качестве телеведущей 19-летняя Ефросинина дебютировала в программе "Счастливый звонок", которая выходила на канале УТ-1. Вскоре она получила приглашение от "Нового канала", который запускал утреннюю программу "Подъем".

В июле ведущая была удостоена ордена княгини Ольги ІІІ степени.